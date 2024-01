La Briantea84 promuove i valori dello sport con "Be Inspired": nel 2023 incontrati ben 4mila ragazzi

Con l'avvento di gennaio si è conclusa la prima parte del progetto culturale "Be Inspired" di Briantea84 per la stagione 2023-24, con numeri importanti.

Da settembre a dicembre sono 1556 i giovani incontrati dagli atleti-testimonial della UnipolSai Briantea84 Cantù in 22 appuntamenti nelle scuole, negli oratori e nelle società sportive del territorio. E se la fine dell’anno è anche tempo di bilanci, nell’intero 2023 (a cavallo di due stagioni sportive, la fine della 2022-23 e l’inizio della 2023-24) i dati diventano ancora più grandi: 59 incontri organizzati per un totale di 4179 ragazze e ragazzi avvicinati allo sport paralimpico.

Obiettivi

Gli obiettivi rimangono sempre gli stessi: la diffusione di valori sportivi, partendo dalla storia personale di ogni singolo giocatore. Sconfiggere pregiudizi legati alla disabilità, arrivando a una conoscenza più ampia agli interlocutori. Da lì, la creazione di un dibattito che porta ogni singolo giovane a confrontarsi concretamente, a mettersi in gioco. All’interno del percorso non sono mancati gli eventi targati “Io Tifo Positivo” di Comunità Nuova, una realtà con cui Briantea84 collabora da oltre 10 anni. Educare il tifoso, vivere positivamente l’evento sportivo dagli spalti sarà

sempre una delle sfide più forti da diffondere ai giovani e alle loro famiglie.

Briantea84, prossima ai suoi 40 anni, ha già riempito il programma di incontri per l’inizio del 2024 che vedrà come sempre coinvolti gli atleti della prima squadra di Serie A di basket in carrozzina. Rimane fisso lo sguardo verso il futuro, per permettere a sempre più giovani di conoscere lo sport paralimpico e i suoi protagonisti con nuovi progetti in cantiere.

Be Inspired

Briantea84 è promotrice di cultura, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di crescere con una carta in più, quella dell’inclusione. Un processo educativo che raggiunge anche le famiglie che affiancano i loro figli in un cammino importante per il futuro. Il progetto è rivolto ai giovani delle scuole, degli oratori e delle società sportive tra le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano e Varese. Dal 2008 ad oggi sono oltre 50.000 i bambini e i ragazzi incontrati dal club biancoblù.