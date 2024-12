La casa di Babbo Natale si illumina per beneficenza

Più di 50.000 lampadine della casa di Babbo Natale, di via Quarto dei Mille, sono illuminate a scopo benefico per sostenere le iniziative della cooperativa sociale Agorà 97.

La casa di Babbo Natale è solidale

Lo scorso weekend, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, l’atmosfera natalizia ha rallegrato i presenti con mercatini natalizi, laboratori didattici, cori, canti e balli, ma anche un punto ristoro con cioccolata calda. L’accensione delle luci della celebre abitazione di Albiolo riunisce centinaia di persone. E quest’anno, la causa è ancora più lodevole: i fondi ricavati dalle due giornate di festa saranno interamente devoluti a "Casa di Gabri" di Agorà 97, la comunità sociosanitaria per minori con gravi disabilità, alta complessità assistenziali e tecnologicamente dipendenti.

Una festa per tutti gli ospiti di Agorà

"Questa festa è molto importante per tutti gli ospiti di Agorà 97 - racconta Elena Monti, referente della cooperativa - Quest’anno, il ricavato dai mercatini, dai laboratori e dalla vendita di prodotti alimentari verrà raddoppiato, fino a un massimo di 4.500 euro, dalla Fondazione Mediolanum. L’obiettivo è sostenere "Casa di Gabri", perché essendo un’iniziativa natalizia rivolta ai bambini, il ricavato non può che essere rivolto alle necessità dei nostri bambini». Questa iniziativa natalizia è merito della famiglia Bernasconi. "Collezionare questi attimi in famiglia è la cosa più importante - afferma Cantoni, proprietaria dell’abitazione - Speriamo di continuare a vivere questa tradizione, per custodire l'importanza di trascorrere momenti insieme, come insegna la magia del Natale".