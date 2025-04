La parrocchia di Albiolo in pellegrinaggio, aperte le iscrizioni

La parrocchia della beata vergine annunciata di Albiolo invita alla partecipazione di una visita al santuario della Madonna del Sangue, in Piemonte.

Fedeli in pellegrinaggio

Sabato 31 maggio è previsto un pellegrinaggio giubilare al santuario della Madonna del Sangue, nel Comune di Re, appartenente alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La visita, che verrà effettuata anche in caso di maltempo, avrà un costo complessivo di 50 euro, che dovranno essere versati al momento. Per prenotarsi è necessario contattare Agostino Bianchi (durante gli orari dei pasti, al seguente numero: 031-807395) oppure don Giorgio Cristiani (chiamando al numero 333-845673), entro sabato 24 maggio.

Il programma

Il ritrovo è in via Indipendenza, e la partenza è stata fissata per le 7. Alle 10.30 è previsto un incontro, con una breve presentazione del santuario e la possibilità di confessarsi. In seguito, alle 11, ci sarà la messa. Dopodiché, alle 12.30, si rimarrà nei dintorni della basilica per pranzare. Per il pomeriggio è stata programmata una seconda tappa: la visita alla cittadina di Stresa, situata sul lago Maggiore. Infine, il ritorno è atteso per le 17, con l'arrivo ad Albiolo per le 19.30.