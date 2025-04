Incidente sulla Lomazzo-Bizzarone, tratto chiuso in direzione Uggiate

L’incidente tra due auto intorno alle 8.45 di oggi, martedì 29 aprile, tratto chiuso lungo la Lomazzo-Bizzarone a Uggiate con Ronago.

Tratto chiuso lungo la strada

Soccorsi allertati questa mattina a seguito di uno scontro tra due automobili. L’impatto è avvenuto lungo la strada provinciale 23, Lomazzo-Bizzarone, all’altezza del centro “Sorelle Ramonda”, in via San Gottardo, a Uggiate. Coinvolte due persone - un uomo di 32 anni e una donna di 41 - entrambe soccorse in codice giallo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della battaglia, la donna elitrasportata all’ospedale di Varese.

Sul posto un’ambulanza della Sos di Appiano Gentile, un’altra della Sos di Olgiate Comasco, un’auto medica e l’Elisoccorso di Como, i Vigili del fuoco di Como e dal distaccamento volontario di Appiano Gentile e la Polizia locale Terre di Frontiera.