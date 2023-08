La dea bendata bacia Magreglio: vincita al Lotto

La dea bendata bacia Magreglio dove un fortunato e misterioso giocatore ha centrato una bella vittoria al Lotto.

Come riporta l'agenzia Agimeg, a Milano c'è stata una vittoria per 62.500 euro grazie a una quaterna (numeri 5, 17, 23 e 26) e appena 50 centesimi puntati. Poi ad Arluno (provincia di Milano) sono stati vinti 9.750 euro sulla ruota di Firenze con i numeri 36, 38 e 40 (giocati 2 euro). Cifra meno consistente, ma comunque decisamente importante, in provincia di Como, a Magreglio, dove un fortunato vincitore si porterà a casa 9.500 euro con 5, 23, e 26 con 2 euro sulla ruota di Milano.