“La dieta del cuore”, una serata di prevenzione

Giovedì 5 marzo 2026 a Fino Mornasco si terrà la seconda serata informativa dedicata alla campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’iniziativa, in memoria di Antonino Gagliano, si terrà in sala Ottagono dalle 20.45.

La dieta del cuore

Il tema sarà la «dieta del cuore» e verrà affrontato dal dottor Carlo Stefanoni, biologo nutrizionista, specializzato in Scienze dell’alimentazione. Durante la serata ci sarà anche la dimostrazione delle manovre di disostruzione.

Una serata solidale

L’incontro che si terrà in sala Ottagono servirà per raccogliere fondi per l’iniziativa, lanciata qualche mese fa da Asf, di raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore in memoria di Antonino Gagliano, 62enne improvvisamente venuto a mancare lo scorso agosto.

La raccolta fondi di Asf

Gagliano fu presidente del Circolo Ricreativo finese ed era conosciuto anche per essere vicino alle associazioni del paese. Tra queste l’Associazione Scuola Famiglia, della quale fa parte la moglie Antonella, che ha deciso di attivare la raccolta fondi. Per questo il 12 dicembre 2025 era stata organizzata una prima serata informativa sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e in concomitanza era stata lanciata anche una raccolta fondi su GoFundme con l’obiettivo di riuscire ad acqustare due Dae. L’iniziativa di Asf è in collaborazione con il Circolo Ricreativo Finese e la Croce Verde.