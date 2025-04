La dottoressa Ambrosio sostituita da Guimaraes

Venerdì 2 maggio ultimo giorno di lavoro della dottoressa Rossella Ambrosio, medico di medicina generale nell’ambito costituito dai Comuni di Erba e Pusiano.

Guimaraes subentra ad Ambrosio

Per garantire il servizio agli ex assistiti della dottoressa Ambrosio sarà conferito un incarico provvisorio alla dottoressa Cristina Virginia Guimaraes. Gli assistiti - fatte salve eventuali diverse decisioni - non dovranno effettuare alcuna nuova scelta e saranno assegnati direttamente al nuovo incaricato. La dottoressa Guimaraes riceve a Erba, nell’ambulatorio in via Majnoni 9, su appuntamento: il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18.30, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13, infine il venerdì dalle 9 alle 12.

Per richieste di farmaci, impegnative, certificazioni e appuntamenti si potrà telefonare, il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 16, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 10, al numero 351-5396373, oppure inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero. Per consulti o urgenze telefonare al numero 320-7518085, dalle 9 alle 18. E’ inoltre possibile prenotare l'appuntamento in autonomia tramite il sito.