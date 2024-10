La Festa del cavallo e del Gemellaggio ha animato il weekend assese

La Festa del Cavallo e del Gemellaggio di Asso anche quest'anno si è confermata un successo: lo scorso fine settimana, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, il paese è stato animato da tante iniziative per grandi e piccini.

L'organizzazione è stata a cura del Comune di Asso con il patrocinio della Comunità Montana Triangolo Lariano e della Regione Lombardia.

Tradizione consolidata

L’annuale appuntamento con la tradizionale kermesse (quest'anno alla sua 41esima edizione) si è tenuto come di consueto il primo weekend di ottobre ed è stato ancora una volta un’occasione di festa per gli assesi e non solo. Sul fronte allevatori, l’esposizione di cavalli e asini ha destato tanta partecipazione ed emozione, con la premiazione degli esemplari migliori da parte del sindaco Tiziano Aceti e dell’Amministrazione comunale. Presenti anche il consigliere regionale Marisa Cesana e i neo elettri consiglieri provinciali Claudio Ghislanzoni ed Ettore Pelucchi.

Piazza Mercato, allietata da un bel sole, ha ospitato numerose bancarelle con prodotti locali e artigianali: particolarmente apprezzata l’area dei giochi in legno, ma non solo. E' stato un successo infatti la scelta di proporre lo street food a cura di aziende locali; così come affollatissimo è stato lo spettacolo dei cavalli arabi nel campo dell’oratorio e i festeggiamenti che si sono prolungati fino a sabato sera, sostenuti anche da un coinvolgente dj set.

Festa del Gemellaggio

Alla Festa del Cavallo grande partecipazione anche sul fronte del gemellaggio con i francesi di Saint-Peray, nonché dell’amicizia con i portoghesi di Santo Tirso e i tedeschi di Gross Umstadt: le delegazioni straniere sono state accolte calorosamente anzitutto dai bambini e dai ragazzi della scuola di Asso, essendo l’Istituto Segantini coinvolto da oltre 20 anni nell’interscambio scolastico con gli studenti di Saint-Peray.

Il soggiorno delle delegazioni si è poi articolato in una tre giorni animata da amministratori e sostenitori, concludendosi con la visita al Parco della Cascata Vallategna, fiore all’occhiello dell’Amministrazione comunale assese inaugurato la scorsa settimana, e alla Tipografia Artigiana Vallassinese, altro gioiello assese insignito recentemente del riconoscimento di attività storica da parte della Regione Lombardia.

"A conclusione di questo appuntamento particolarmente sentito e impegnativo, il ringraziamento dell’Amministrazione comunale di Asso va ai tanti che si sono adoperati per il successo delle varie iniziative che hanno portato ad Asso una giornata diversa, riuscita e speciale" è il commento dell'Amministrazione assese.