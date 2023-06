La Icam Cioccolato, l'azienda di Inverigo leader nazionale e internazionale nella produzione di cioccolati e semilavorati del cacao, ha annunciato la sua adesione al Global Compact delle Nazioni Unite prendendo parte al programma attività coordinato dalla rete italiana. Il Network italiano opera per promuovere il Global Compact e i suoi "Dieci Principi" su diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione, attraverso il dialogo culturale, la produzione di conoscenza e la diffusione di pratiche virtuose di sostenibilità.

La Icam si fa sempre più sostenibile e aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite

Il Global Compact non è solamente un network che unisce governi e imprese, ma anche una piattaforma di elaborazione di policy e linee guida, una struttura operativa per aziende che, come Icam, si impegnano per sviluppare e implementare azioni volte alla sostenibilità, nonché un forum per conoscere, affrontare e condividere esperienze funzionali al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.

L’adesione di Icam nasce proprio dalla volontà di rafforzare competenze e processi aziendali, grazie allo scambio di esperienze con realtà appartenenti a diverse industry, associazioni e governi al fine di individuare nuovi modelli e pratiche di sostenibilità, mettendo a fattor comune competenze ed esperienze. In questa direzione, il Global Compact Network rappresenta per Icam anche un partner prezioso per affrontare le sfide globali che l’azienda incontra ogni giorno e che sono profondamente legate alla natura stessa del suo business: dall’approvvigionamento della materia prima, il cacao, in 23 Paesi fino alla sua commercializzazione in oltre 70 mercati.

Temi, questi, che Icam ha a cuore da sempre. A dimostrazione di ciò, attraverso il suo operato e la produzione di cioccolato sostenibile, da 5 anni Icam si impegna per promuovere attivamente l’Agenda degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Alla base del suo contributo c’è la visione secondo la quale i fini dichiarati all’interno dell’Agenda siano coerenti con il proprio approccio e la propria visione di business.

Fortemente impegnata nel rispetto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, Icam è una delle poche aziende al mondo in grado di controllare in maniera completa ed integrata la filiera produttiva, selezionando le migliori piantagioni di cacao al mondo e collaborando strettamente con i produttori, sostenendo le comunità locali e tutelando la biodiversità. Un impegno a cui si affiancano investimenti costanti in termini in innovazione, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate e prodotti attenti alle attuali esigenze di consumo.

“I principi del Global Compact Network rispecchiano profondamente la cultura della nostra azienda, ragion per cui l’adesione a questa iniziativa contempla per Icam il massimo impegno ad includerli e ad attuarli all’interno della nostra strategia e in ogni operazione quotidiana, rappresentando così un’ulteriore occasione di affermazione della nostra identità. Questo network, inoltre, costituisce un’opportunità preziosa che ci permetterà di affrontare e condividere esperienze di business insieme alle altre realtà aderenti – di diverse dimensioni e settori – che appoggiano la nostra stessa filosofia, in un percorso comune verso la sostenibilità.” ha dichiarato Sara Agostoni, Chief Sustainability Officer di ICAM.

Il Global Compact è stato lanciato operativamente a luglio del 2000 e, ad oggi, le aziende aderenti sono oltre 20.000 e provengono da 162 paesi nel mondo: l’Italia, in particolare, ne conta oltre 500, di cui 79 hanno aderito nel 2022. La rete è nata con l’obiettivo di unire governi, imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni sindacali e della società civile per far fronte agli aspetti più critici della globalizzazione. Un clima collaborativo volto a promuovere i valori della sostenibilità attraverso azioni politiche, pratiche aziendali, comportamenti sociali e civili che siano responsabili e tengano conto delle future generazioni.

Questo approccio sostenibile rappresenta per Icam un fattore identitario e non una novità, poiché fin dalla sua fondazione la produzione di cioccolato avviene responsabilmente, nel rispetto e nella tutela delle risorse naturali e a beneficio della collettività. Per rendere concreto questo approccio anche lungo la propria catena di fornitura, ICAM ha richiesto ai propri fornitori la sottoscrizione del proprio Codice Etico e, da cinque anni, l'azienda rendiconta nel Bilancio di Sostenibilità le attività che implementa per contribuire attivamente agli sviluppi sociali, ambientali e di governance.

Infine, nel 2022 l’azienda ha assegnato la responsabilità dell’implementazione delle strategie di sostenibilità a Sara Agostoni - un esponente della famiglia fondatrice -, nel ruolo di Chief Sustainability Officer, e ha istituito un team dedicato, impegnato a programmare e perseguire progetti interfunzionali di “sostenibilità”, integrando gli obiettivi di business con obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale.

Proprio in questa direzione, l’adesione all’UN Global Compact rappresenta per ICAM un’ulteriore affermazione della sua identità e dei valori che da sempre la contraddistinguono, rafforzandone contemporaneamente la credibilità, fondamentale per distinguersi ed essere riconosciuti dai consumatori – e non solo – nel contesto attuale.