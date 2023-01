La lipomese Annachiara firma la saga fantasy "L’oracolo dei mondi"

A venticinque anni (appena compiuti) ha già due libri all’attivo, e, in cantiere, il terzo a completare la trilogia "L’oracolo dei mondi": la lipomese Annachiara Cairoli è una giovane promessa della letteratura fantasy.

Ad agosto 2022 è uscito il secondo capitolo della saga, dal titolo "La distruzione": l’autrice presenterà il suo libro - e il prequel - venerdì prossimo 27 gennaio a Como, nella sede Banca Generali, alle 17.30. Le due pubblicazioni "L’origine", uscito a maggio 2020, e "La distruzione", nell’agosto 2022, sono il culmine di una passione per la scrittura e la lettura che Cairoli coltiva fin dagli anni della scuola.

"Ho sempre avuto grande interesse per la lettura e la scrittura - spiega - Fin dalla scuola elementare: in particolare, la scrittura è un hobby che coltivo da tanti anni, ma fino al liceo ho realizzato esclusivamente alcuni piccoli racconti, magari ispirati a serie tv che mi appassionavano, o a storie che conoscevo, e che tenevo per me. Ma a fine liceo ho avuto voglia di provare a scrivere qualcosa di più “concreto” e sostanzioso: così è nato un manoscritto che a fine 2019 ho inviato alla casa editrice Albatros, e a inizio 2020 ho ricevuto comunicazione dell’intenzione di pubblicare il mio primo libro".