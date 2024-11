La Nazionale si allena ad Appiano, sindaco e consigliere in visita

La Nazionale italiana si allena ad Appiano Gentile.

La visita del sindaco ai giocatori

Oggi, venerdì 15 novembre, gli azzurri si alleneranno al «Bper Training Centre». La mattina si aprirà con l'Inter mentre, nel pomeriggio sarà la volta della Nazionale. Poi, anche domani. E proprio questo pomeriggio, intorno alle 16, il sindaco Fabrizio Rusconi e il consigliere di maggioranza Alessio Caiafa andranno a far vista agli azzurri. "Porteremo i saluti della comunità appianese - spiega Caiafa - E, ovviamente, andremo ad augurare un grande in bocca al lupo per la partita contro la Francia in programma domenica sera".