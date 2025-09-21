La Protezione civile lancia l’appello: “Servono volontari”

«Basta poco per fare tanto, abbiamo bisogno anche di te…». E’ l’appello lanciato dal gruppo della Protezione civile di Cantù, con l’obiettivo di reclutare nuovi volontari che vadano a incrementare il numero di operatori.

Il corso

L’occasione è l’annuncio del nuovo corso di formazione, dedicato agli aspiranti volontari, che ha l’obiettivo di fornire un quadro completo e chiaro rispetto al sistema nazionale di Protezione Civile. La presentazione del corso si svolgerà giovedì 25 settembre alle 20 a Erba. Giovedì 9 ottobre, sempre a Erba, alle 20, avrà luogo la serata teorica su catena di comando e dispositivi di sicurezza, della durata di 3 ore. Da venerdì 10 ottobre sarà possibile l’accesso al corso online sul portale e al termine sarà possibile accedere al test finale, entro il 24 ottobre. Sabato 25 ottobre alle 9 al CPE di Erba si svolgerà invece la prova pratica dove verranno mostrate le diverse specialità dei servizi di Protezione Civile.

Il coordinatore

«Il presupposto per poter essere operativi all’interno della Protezione civile è quello di aver superato il corso – ha specificato il coordinatore della Protezione civile di Cantù Luca Montorfano – Ma per parteciparvi è necessario essere iscritti a un gruppo. Ecco perché invito i canturini a iscriversi alla Protezione civile di Cantù. Aggiungo che l’attività dei volontari viene svolta con costanza e non solo in situazioni di emergenza, e può prevedere attività di prevenzione, diffusione di buone pratiche tra i cittadini e nelle scuole, conoscenza e controllo del territorio, salvaguardia dell’ambiente e del mondo animale, diffusione di informazioni utili, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature. E’ possibile contattarci a protezione.civile@comune.cantu.co.it o via whatsapp allo 031720397».