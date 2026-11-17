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La Rocca, i coristi di Appiano Gentile incontrano l’assessore regionale Fermi per i 60 anni dell’associazione.

Sessant’anni di coro La Rocca

“Con profonda stima e riconoscenza al Coro La Rocca, che rappresenta da 60 anni una grande realtà storico culturale nel panorama del canto ‘a cappella’”. Questo l’incipit del testo che l’assessore regionale Alessandro Fermi ha voluto fosse scritto sulla pergamena consegnata questo pomeriggio al coro La Rocca di Appiano Gentile. Il presidente Enrico Clerici, il maestro Tito Lucchina e alcuni membri del gruppo sono stati accolti a Palazzo Lombardia dall’assessore comasco e dal consigliere regionale Gigliola Spelzini.

“Per me un grande onore”

“Nel corso di sei decenni di attività, il coro ha saputo evolversi mantenendo un forte legame con le proprie radici: dal repertorio inizialmente incentrato sui canti alpini, si è progressivamente ampliato fino a includere canti popolari, musica sacro-liturgica e composizioni originali di ispirazione popolare – ha proseguito l’assessore – E’ per me dunque un grande onore consegnarvi questa pergamena, che sottolinea il vostro impegno nel valorizzare e promuovere l’identità del territorio lombardo”.

La fondazione il 22 novembre

Il Coro La Rocca di Appiano Gentile, fondato il 22 novembre 1966, rappresenta una delle realtà corali storiche della Lombardia nel panorama del canto a voci maschili “a cappella”. Nato all’interno dell’Associazione Amici dell’Arte, il coro ha avuto origine dalla passione per il canto di montagna e per la tradizione alpina, sviluppandosi negli anni in un progetto musicale e culturale sempre più articolato.

Il coro si sta preparando alle celebrazioni ufficiali del sessantennale, il cui momento clou sarà il Concerto di Gala del 60° anniversario, in programma per sabato 21 novembre 2026 presso la chiesa parrocchiale Santo Stefano di Appiano Gentile, con la presentazione del suo terzo CD di cui ha da poco terminato la registrazione.