La Sp26 Vertemate Veniano sarà a senso unico alternato per un mese

Senso unico alternato per la S.P.26 "Vertemate - Veniano" nel comune di Guanzate. Questa la comunicazione che arriva dall'ente provinciale per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione (marciapiede, condotta acque nere e acque bianche) lungo via Rossini (Sp26) nel tratto compreso tra le vie Matteotti e Monte Grappa a servizio dell’intervento edilizio denominato

“residence via Matteotti”.

Le limitazioni al traffico

La circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da un semaforo dal giorno 10 gennaio al giorno 9 febbraio 2024 (escluso festivi), nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.