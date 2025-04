La squadra di calcio cerca giocatori del 2010

Mancano i giocatori e la società rischia di non avere la squadra della categoria Allievi per il prossimo campionato: non è un problema da poco quello che sta affrontando l’Ac Novedrate.

Un problema serio tanto che Fabio Ceruti, responsabile del settore giovanile della società ha affermato:

"Se non riuscissimo a fare quella squadra per il prossimo anno rischiamo di perdere la categoria e ci dispiacerebbe".

Mancano giocatori del 2010

Il problema è questo: mancano i giocatori nati nel 2010 che dovrebbero andare a formare la squadra degli Allievi per il campionato 2025-2026. Prosegue il responsabile:

"Il prossimo anno la categoria Allievi dovrà essere formata dai giocatori nati nel 2010, ma al momento ne abbiamo solo tre che giocano nella categoria dei Giovanissimi. Abbiamo praticamente tutta la squadra da formare: ne abbiamo 3 e dobbiamo arrivare almeno a 20 giocatori".

Ceruti ha spiegato in maniera dettagliata la situazione della società:

"Abbiamo una squadra Under 13, poi i Giovanissimi dell’Under 14 e dell’Under 15, poi la squadra degli Allievi, che quest’anno è formata dai nati nel 2008 e nel 2009 e che l’anno prossimo passeranno nella squadra Juniores. Ci sarà quindi un “buco” da colmare tra Giovanissimi e Juniores e per colmarlo servono assolutamente giocatori del 2010".

Da qui la necessità della società di fare un appello per cercare giocatori del 2010 per riformare la categoria Allievi. Spiega Ceruti:

"Abbiamo lanciato un appello tramite i social per la stagione 2025-2026 sperando che ci siano giovani del 2010 che vogliano entrare a far parte del nostro progetto".

La collaborazione con altre società

La società però si sta muovendo anche in altre direzioni:

"Ci stiamo appoggiando anche alle società intorno. Stiamo stringendo anche una collaborazione con una società che gioca in un campionato regionale e che sarebbe disposta a mandare qui da noi alcuni giocatori che non sono pronti per quella categoria e qui potrebbero fare ancora un anno o due di campionato provinciale".

L’Ac Novedrate è quindi alla ricerca di nuovi giocatori, nati nel 2010 che vorranno impegnarsi nella costruzione di una nuova squadra: chi volesse prendere parte al progetto potrà chiedere informazioni e contattare direttamente Fabio al 345.8514699.

Conclude Ceruti:

"E’ un progetto importante e non vogliamo perdere la categoria degli Allievi. Anche perché sarebbe quella che dovrebbe dare la continuità tra due anni per la categoria Juniores. E’ tutta una catena: se togli una maglia diventa un disastro".