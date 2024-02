La Taverna di Rugantino: donati oltre 10mila euro a "Quelli che... con Luca" e ad "Abilitiamo"

Si era tenuta il 20 novembre 2023 la serata benefica de "La Taverna di Rugantino", il ristorante romano di Lurago d'Erba che in quattro anni di attività ha conquistato i cuori e i palati di tanti clienti del territorio. Una serata a sostegno di due associazioni molto conosciute sul territorio, "Quelli che... con Luca" e "Abilitiamo", e che ora ha dato finalmente i suoi frutti: oltre 10mila euro donati.

Quella del 20 novembre era anche l'occasione per festeggiare i 4 anni dall'inizio di questo viaggio tutto romano a Lurago d'Erba (e che negli anni ha visto l'apertura di un'altra sede a Monza), un'occasione che però non si è fermata ai soli festeggiamenti, ma che si è tramutata in un'iniziativa benefica a favore delle due associazioni sopracitate. Una serata a base di ricette tradizionali romane, ma anche divertimento tra maschere (gladiatori, Papi, Rugantini…) con cui si è potuto fare foto ricordo e musica popolare. In più, i clienti hanno partecipato anche a un’estrazione a sorte per vincere un viaggio a Roma per due persone, andata e ritorno e soggiorno in hotel.

Proprio in quelle due cene, tra Monza e Lurago d'Erba, il ricavato raccolto dal ristorante è stato di 10mila e 300 euro, i quali sono stati completamente devoluti a "Quelli che... con Luca" e "Abilitiamo".

"Ormai da diversi anni in occasione del nostro anniversario, devolviamo l'intero incasso della serata a queste due realtà che aiutano nel concreto persone a cui è toccato affrontare battaglie meritevoli di sostegno - ha detto il team di Rugantino - A novembre 2023, sia nella Taverna di Lurago sia in quella di Monza, siete stati tantissimi a partecipare alle serate organizzate e a dare speranza a chi, spesso, si sente solo ad affrontare difficoltà per molti di noi inimmaginabili. Questo contributo (10.300 euro), esattamente diviso a metà, che voi avete generato con la vostra presenza è servito per due scopi di cui andare orgogliosi.

L'Associazione "Quelli che...con Luca" si occupa di sviluppare e finanziare la ricerca contro la leucemia mieloide acuta che nel 2011 ha, purtroppo, spento il sorriso di Luca Ciccioni, un piccolo guerriero che ha combattuto insieme alla sua famiglia davvero fino all'ultimo e anche oltre. L'associazione, infatti, nasce proprio dalla volontà dei famigliari che hanno trasformato un dolore inguaribile in un generatori di speranza per chi si trova ad oggi nella stessa situazione.

"Abilitiamo" è invece una fondazione che si occupa di un altro tema delicato per migliaia di famiglie in Italia: la dignità civile delle persone affette da autismo. La struttura si occupa di accogliere e dare supporto ai ragazzi che un domani saranno adulti per formarli e farli vivere nella società non come esclusi ma come parte attiva. Due realtà presenti nel nostro territorio che possono fornire davvero risposte concrete a chi ha bisogno della mano di tutti.

Non dimentichiamo mai che essere vicini a chi è in difficoltà non è solo un bel gesto, ma un obbligo morale per chi crede in una società civile. Noi continueremo al massimo delle nostre possibilità, soprattutto grazie al vostro contributo, ad impegnarci in queste faticose ma importanti battaglie".