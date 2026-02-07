Lampade votive gratuite grazie al sole: il fotovoltaico fa risparmiare i cittadini

L’energia del sole fa risparmiare i cittadini appianesi: cancellata la tariffa delle lampade votive e (piccolo) risparmio garantito ai cittadini di Appiano Gentile.

Lampade votive gratuite

Quella dell’Amministrazione comunale è stata una scelta di campo, arrivata a compimento in seguito a un lungo percorso di investimenti sul fotovoltaico. Più nel dettaglio, l’energia generata dagli impianti installati sulla scuola, sulla palestra e sull’area feste è in eccesso rispetto al fabbisogno complessivo. “Per questo motivo riusciamo a coprire anche l’elettricità richiesta per alimentare le lampade votive – interviene il sindaco Fabrizio Rusconi – Parliamo di più di 2.000 tra tombe e loculi”. Calcolando che la tariffa era di 15 euro all’anno, il Comune ha rinunciato a un gettito di 30.000 euro.

“Gesto concreto”

“Chi prenderà in concessione una tomba continuerà a pagare una quota per l’allaccio elettrico ma poi, per 30 anni, non avrà più spese – prosegue il primo cittadino – Capisco che 15 euro all’anno possano sembrare una piccola cifra ma è un segnale che vogliamo dare. La nostra intenzione è sempre stata quella di aiutare gli appianesi”. Il cambio sostanziale è avvenuto già dallo scorso anno. “A fine 2024 è scaduto l’appalto della società esterna che si occupava della riscossione e si è concordato di non rinnovarlo proprio perché potevamo sostenere il fabbisogno di energia grazie ai pannelli installati. Quindi, i cittadini non devono preoccuparsi se non hanno ricevuto i bollettini per il pagamento delle lampade votive. Questo, semplicemente, perché non li riceveranno più”.