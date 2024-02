Lara Magoni in visita alla Briantea84: "Un esempio positivo"

Nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio, Lara Magoni, sottosegretario con delega Sport e Giovani per Regione Lombardia, ha fatto visita alla prima squadra della UnipolSai Briantea84 Cantù al PalaMeda in occasione della quarta tappa del tour EnjoySport - lo sport in Lombardia. Ad accompagnarla c’era Alessia Villa, presidente della Commissione speciale sulla situazione carceraria di Regione Lombardia, ex vicesindaco del Comune di Meda, Luca Santambrogio, sindaco di Meda, e Stefania Tagliabue, assessore allo sport e vicesindaco Comune di Meda.

A fare gli onori di casa il presidente Gianantonio Tomaselli, con coach Josef Jagwloski e gli atleti della UnipolSai in fase di allenamento in vista del prossimo impegno di campionato programmato per sabato 24 febbraio alle 20, proprio al PalaMeda contro Treviso (quarti di finale playoff, gara due).

Le parole di Magoni

“Sono molto emozionata di essere qui, anche io ho fatto sport e per quindici anni ho praticato scii a livello nazionale. Come club siete un esempio positivo. Quando ho smesso di sciare, sono stata la prima maestra di sci per bambini con diverse disabilità. Da sportiva mi devo ritenere fortunata, oggi ho un ruolo politico e la mia mission è quella dello sport per tutti, quello vero. Non vorrei le olimpiadi o paralimpiadi, ma solo l’olimpiade perché altrimenti questa dignità per tutti non ci sarà mai. Vi ringrazio di cuore per quello che fate e per i messaggi che trasmettete”.

Regione Lombardia, come dichiarato dal sottosegretario Magoni, ha messo in campo il bando protesi e ausili. Un milione di euro per andare a sostenere l’acquisto di strumenti e ausili per permettere a sempre più atleti di praticare sport paralimpico. Info su bandi.regione.lombardia.it