Lascia una colonna del Comune: Lina va in pensione dopo 42 anni

Quarantadue anni in Municipio tra sindaci e assessori, delibere, determine e atti amministrativi. Quarantadue anni di servizio per il Comune.

Dal primo luglio Vincenzina Bellusci, ma per tutti Lina, 61 anni, residente a Mozzate, potrà godere la meritata pensione. Lei, colonna portante dell’ufficio Segreteria, sorriso contagioso e gentilezza d’altri tempi, avrà tutto il tempo per fare la nonna a tempo pieno. Proprio per il primo luglio, infatti è attesa la nascita di suo nipote.

L'intervista

"Nonna tris, a dire il vero - esordisce Lina - So già che il venire meno della routine quotidiana mi scombussolerà un po’ e i colleghi mi mancheranno davvero tanto, ma sono anche contenta di poter vivere di più la mia famiglia e fare qualche passeggiata col mio cane Whisky. Ho già diversi progetti in cantiere..."

