L'assemblea degli "Amici del Melotti"

“Amici del Melotti": è stata convocata l’assemblea ordinaria dell’associazione del liceo artistico e delle scienze umane "Fausto Melotti" di Cantù. La riunione si terrà in presenza venerdì 11 aprile alle 17.45 presso la sede del liceo in via Andina 8.

L'associazione

"Amici del Melotti" è un’associazione culturale composta da ex-alunni, ex-docenti, docenti in servizio e amici dell’istituto canturino che venne istituita durante l’anno scolastico 2021-22.

L'assemblea

Il sodalizio si riunirà presso la sede del liceo. All’ordine del giorno dell'assemblea, oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, anche l’approvazione del consuntivo del 2024 con la relazione del tesoriere, il resoconto delle attività svolte nel triennio 2021-2024 e la presentazione di quelle in programma per il 2025.

Durante l’assemblea verrà rinnovato anche l’organo di amministrazione. Chi volesse candidarsi per il direttivo potrà farlo telefonicamente chiamando la segreteria scolastica e chiedendo di Vittoria Vinci.

Durante l’assemblea, inoltre, ci sarà la possibilità di rinnovare l’iscrizione agli «Amici del Melotti» per il 2025.

La mostra

Al termine dell’assemblea, infine, verrà inaugurata presso la biblioteca la mostra "Romano Barocchi, artista severo e illuminato". La mostra, sarà visitabile dall'11 aprile al 15 maggio. In occasione dell'inaugurazione sarà allestito anche un piccolo rinfresco.