L’associazione carnevale canturino chiude in perdita il 2023

Carnevale canturino: l’associazione di Cantù presieduta da Fabio Frigerio ha chiuso il consuntivo 2023 con più di 7mila euro di perdita.

Carnevale canturino, il resoconto

Il sodalizio, che organizza ogni anno le sfilate di carnevale, si è riunito martedì della scorsa settimana per la tradizionale assemblea annuale dei soci.

"Abbiamo proceduto all’approvazione dei bilanci - ha puntualizzato il presidente Frigerio, durante la sua relazione - Il consuntivo 2023 è in perdita di più di 7.000 euro, mentre il preventivo 2024 ha la possibilità di un leggero attivo. Nel 2023 ci si erano messe le elezioni a far saltare una sfilata, ma ne abbiamo fatte tre. Quest’anno il tempo non è stato clemente. In due occasioni ci ha costretto a rinunciare. Sono venute fuori due splendide sfilate, ma sono state solo due. L’aumentata capienza del circuito e l’aumento del costo del biglietto hanno permesso di contenere i danni».

Analisi del carnevale 2024

Questa l’analisi di Frigerio sull’edizione del carnevale 2024: "Sono state comunque quasi 13mila le persone che hanno voluto venire alle nostre sfilate e hanno pagato il biglietto. Spettatori provenienti per più di un terzo da fuori provincia. I commenti degli spettatori sono stati entusiastici e i contatti social sono stati elevatissimi. Le misure prese per far dislocare gli spettatori su tutto il circuito stanno funzionando, anche se sono ancora perfettibili. La limitazione degli ingressi a quattro e i giochi gonfiabili in piazza delle Stelle hanno aiutato. Bisognerebbe coinvolgere anche i negozi, ma su questo dobbiamo ancora lavorare".