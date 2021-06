L'associazione InOut organizza colloqui psicologici gratuiti

L'associazione di promozione sociale InOut ha organizzato alcuni colloqui psicologici gratuiti.

Si terranno nella sede dell'associazione InOut, ad Albate, in via Sant'Antonino. La prenotazione è obbligatoria al numero 3441587545 oppure via mail a inout.como@gmail.com. Gli incontri sono partiti il 9 giugno, ci sono però a disposizione ancora alcune date: domani, mercoledì 23 giugno, dalle 14.30 alle 16.30 con il dottor Alberto Zerbini, giovedì 1 luglio dalle 13 alle 16.30 con la dottoressa Elisabetta Romanò oppure mercoledì 7 luglio con la dottoressa Diana Valsecchi dalle 15 alle 17.

