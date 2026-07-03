Lavori al laghetto conclusi, tutto pronto per l’inaugurazione

Lavori conclusi al laghetto di Ponte Castello a Valbrona: tutto pronto per l’inaugurazione. In passato era stato oggetto di atti vandalici.

Taglio del nastro

Tutto pronto per il taglio del nastro: finalmente i lavori sono conclusi e domenica 5 luglio è prevista l’inaugurazione del «nuovo» laghetto di Visino, «Un luogo ritrovato, restituito alla comunità e da vivere con rispetto, cura e fiducia».

Il laghetto di Ponte Castello, nella frazione di Visino, è stato infatti negli ultimi mesi oggetto di lavori.

“Abbiamo deciso di spostare le risorse destinate ad un progetto oneroso, valutato negativamente dalla nostra Amministrazione, al laghetto – ha spiegato il sindaco Luca Ghezzi – Grazie al supporto di Comunità Montana è stato possibile recuperare un’area naturalistica nel rispetto e a tutela dell’ambiente”.

Era stato vandalizzato

Il bacino è stato realizzato 20 anni fa in un’area molto frequentata dagli appassionati di sport viste le vicinanze della pista ciclabile e del campo da pallacanestro, mentre il laghetto era utilizzato anche per la pesca sportiva. I vandali però avevano preso di mira l’area, sia prendendo di mira i giochi d’acqua, rovinandoli, sia gettando alcuni cartelli in ferro che avevano tagliato il telo protettivo. Anche questo ha comportate la decisione di intervenire con i lavori, partiti così ad inizio febbraio e conclusi nelle scorse settimane, con un leggero ritardo rispetto ai tempi previsti.

Si aspettava il momento giusto

Ora l’Amministrazione attendeva solo il giusto momento per procedere all’inaugurazione.

“Gli operai hanno provveduto a sostituire il telo dopo che che il laghetto è stato svuotato, è stata l’ operazione più lunga – sottolinea il consigliere Simone Mason, che ha seguito i lavori in prima persona – Si parla di un intervento di 100mila euro. Una riqualificazione importante”.

Come deterrente nella zona, proprio per contrastare i vandalismi, verranno attivate delle telecamere. L’appuntamento dunque è per domenica 5 luglio alle 10.30 al laghetto di Ponte Castello a Visino, con tutta la cittadinanza invitata a partecipare alla cerimonia.