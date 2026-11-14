Lavori di restauro del santuario: in programma un incontro pubblico

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Ad Inverigo è in programma un incontro pubblico per illustrare i lavori di restauro del portone del santuario di Santa Maria della Noce.

Incontro pubblico

L’incontro sul restauro del portone ligneo del santuario di Santa Maria della Noce lo ha organizzato la comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi con la collaborazione delle associazioni Le Contrade e l’Orrido di Inverigo. Nel corso dell’incontro pubblico verranno presentatati gli interventi eseguiti dalle due restauratrici Vanda Franceschetti e Giulia Bianchi e sarà inoltre occasione per ringraziare tutti coloro che hanno voluto, con la propria generosità, contribuire con offerte al pagamento del restauro. I lavori avevano preso il via ad inizio settembre e sono proseguiti nelle settimane successive.

La data

Un intervento da 14mila euro, con la comunità pastorale che ha ricevuto un prezioso aiuto da privati, fedeli e associazioni. Tutti i fondi sono stati ottenuti grazie alla generosità di parrocchiani e associazioni, che hanno voluto dare una mano: da qui la volontà di illustrare quanto fatto e soprattutto ritrovarsi per un ringraziamento. L’appuntamento è in programma per mercoledì 18 novembre all’oratorio Santa Maria alle 20.45.