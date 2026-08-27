Lavori in piazza, spunta la data: “Contiamo di concludere tutto entro fine ottobre”

Novità a Inverigo per quanto riguarda i lavori in piazza San Vincenzo: obiettivo concludere tutto entro la fine di ottobre.

Un intervento che si protrae da tempo

A parlare è l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni. Oggetto di discussione l’intervento in piazza San Vincenzo a Cremnago, frazione di Inverigo. Un’operazione che ha visto notevoli rallentamenti, non dipesi dal Comune, ma che ora vede il traguardo sempre più vicino. La piazza antistante la chiesa e dove sorge l’ufficio postale è stata oggetto di riqualifica. I lavori dovevano concludersi nel maggio 2025, ma la ditta vincitrice dei lavori e incaricata dell’esecuzione ha avuto intoppi e complicazioni. La Provincia era stata incaricata di bandire un’apposita gara, ma l’azienda vincitrice non ha rispettato le tempistiche. Troppo pochi gli operai al lavoro, interventi che si sono prolungati, eseguiti a rilento e non a dovere: così ad ottobre 2025 l’Amministrazione ha deciso di interrompere i rapporti.

Ad ottobre la conclusione

L’incarico è stato poi affidato alla ditta seconda classificata, che nel giro di breve tempo, tra febbraio e marzo, aveva concluso la riqualifica dell’area antistante la posta, ad eccezione di un paio di interventi. Il primo legato all’illuminazione, il secondo alla realizzazione dell’area giochi, con posta delle strutture.