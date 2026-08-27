Lavori in piazza, spunta la data: “Contiamo di concludere tutto entro fine ottobre”

Novità a Inverigo per quanto riguarda i lavori in piazza San Vincenzo: obiettivo concludere tutto entro la fine di ottobre.
Un intervento che si protrae da tempo
A parlare è l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni. Oggetto di discussione l’intervento in piazza San Vincenzo a Cremnago, frazione di Inverigo. Un’operazione che ha visto notevoli rallentamenti, non dipesi dal Comune, ma che ora vede il traguardo sempre più vicino. La piazza antistante la chiesa e dove sorge l’ufficio postale è stata oggetto di riqualifica. I lavori dovevano concludersi nel maggio 2025, ma la ditta vincitrice dei lavori e incaricata dell’esecuzione ha avuto intoppi e complicazioni. La Provincia era stata incaricata di bandire un’apposita gara, ma l’azienda vincitrice non ha rispettato le tempistiche. Troppo pochi gli operai al lavoro, interventi che si sono prolungati, eseguiti a rilento e non a dovere: così ad ottobre 2025 l’Amministrazione ha deciso di interrompere i rapporti.
Ad ottobre la conclusione
L’incarico è stato poi affidato alla ditta seconda classificata, che nel giro di breve tempo, tra febbraio e marzo, aveva concluso la riqualifica dell’area antistante la posta, ad eccezione di un paio di interventi. Il primo legato all’illuminazione, il secondo alla realizzazione dell’area giochi, con posta delle strutture.
“I lavori prenderanno il via a settembre e per la fine di ottobre dovrebbero concludersi – sottolinea Navoni – La piazza potrà dunque avere un’illuminazione riqualificata, una nuova area giochi e il verde totalmente sistemato”.