Lavori sulla fognatura, disagi già da oggi

Lavori per la fognatura in via Cherubino Ferrario, disagi ad Appiano Gentile.

Posa della nuova fognatura

Da lunedì 19 gennaio inizieranno i lavori a cura di Antiga Spa per la posa di un nuovo tratto di fognatura tra la via Cherubino Ferrario compreso tra la via Caio Plinio e la via Isonzo che avverrà in più lotti. Il primo lotto, che durerà circa due mesi, interesserà il tratto compreso tra la via Isonzo e l’area riservata agli orti comunali dove il transito sarà interdetto alla circolazione.

Disagi già da oggi

Sarà impossibile per la durata dei lavori raggiungere la via Isonzo da via Cherubino Ferrario e viceversa. I disagi inizieranno già da oggi, giovedì 15 gennaio, per l’allestimento del cantiere. I lavori verranno effettuati da Como Acqua e hanno un costo di circa 1,5 milioni di euro.