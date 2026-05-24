Le Bocce in Serie C: questo pomeriggio festa con i tifosi al PalaErba

La promozione arrivata dopo una partita giocata all’ultimo canestro rende orgogliosa la città di Erba: c’è attesa per i tifosi e per i cittadini nel voler rendere omaggio ai ragazzi di coach Corrado Bocciarelli

I campioni raccolgono gli applausi della città

Dopo la vittoria ottenuta in trasferta a Orzinuovi, la squadra potrà ricevere tutto il calore della città durante un momento di festa che si terrà alle 18 di oggi, domenica, al PalaErba. Nonostante sugli spalti bresciani fossero presenti circa duecento tifosi erbesi, oggi i ragazzi potranno raccogliere gli applausi di Erba. E per i più piccoli del minibasket, un invito: portare le maglie per raccogliere gli autografi di tutti i campioni.

Un’annata davvero incredibile culminata con la promozione

La squadra della Dr1 ha vissuto un’annata incredibile che ha visto crescere un gruppo affiatato e con la giusta grinta per arrivare fino in fondo. Dopo la fase di playoff, che fin dall’inizio è stata una bella promessa, l’odore della vittoria era già nell’aria al termine della prima partita di finale giocata domenica 17 maggio al PalaErba contro Orzinuovi, chiusa 69-55.

Mercoledì, nella fortezza bresciana, Le Bocce hanno vissuto uno scontro sul filo del rasoio fin da subito con una battaglia a suon di canestri. Fino all’ultimo. Gli erbesi l’hanno spuntata per 70-69 negli ultimi quattordici secondi di gara. Il fischio finale ha decretato la vittoria e il passaggio in Serie C.