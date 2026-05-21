Legionella nelle tubazioni, esiti negativi: riapre la palestra di largo Caduti per la pace di Lurate Caccivio.

Legionella, esiti negativi

La conferma degli esiti negativi è arrivata oggi, giovedì 21 maggio, direttamente dal sindaco Serena Arrighi: “Si informa che gli esiti delle nuove analisi microbiologiche effettuate presso la palestra di Largo Caduti sono risultati negativi. La struttura può quindi riaprire regolarmente e tutte le attività sportive riprenderanno secondo il normale calendario delle associazioni ed eventi a partire da oggi. Ringraziamo l’istituto comprensivo di Lurate Caccivio, le associazioni sportive, le famiglie e tutti gli utenti per la collaborazione e la comprensione dimostrate in questi giorni in cui si era reso necessario un provvedimento di chiusura a tutela della salute e della sicurezza delle persone”.