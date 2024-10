L'inclusione va a canestro

Dopo il successo delle scorse edizioni è tornato "Facciamo canestro per l'inclusione!", l'iniziativa promossa da UPS Italia, Special Olympics Italia e, quest’anno, anche da Cisalfa Group.

Il torneo

Oggi, sabato 26 ottobre, i dipendenti di UPS Italia e Cisalfa Group insieme agli atleti Special Olympics hanno preso parte a un torneo di pallacanestro in

squadre unificate alla Polisportivasenna in via del Gaggio 10, a Senna Comasco, per abbattere stereotipi e pregiudizi.

Prima del “salto a due” che segna l’inizio della partita, lo speciale pre-gara con la lettura della lettera del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

“Momenti come questo sono davvero preziosi e ci ricordano quanto sia importante lavorare insieme per dare ad ogni persona la possibilità di vivere pienamente la vita delle nostre comunità, di vivere emozioni positive e soprattutto di poter essere felici. Dal G7 Inclusione e Disabilità, il primo della storia che abbiamo voluto e in cui abbiamo fortemente creduto, è partita una nuova sfida con la consapevolezza ancora più grande che solo uniti possiamo fare di più e meglio. Declineremo azioni concrete in ognuno dei nostri Paesi e continueremo a rafforzare la nostra alleanza per promuovere la valorizzazione di ogni persona, in ogni ambito della vita quotidiana, per vedere in ciascuno le potenzialità e non i limiti”.

Presenti le istituzioni locali, Francesca Curtale, sindaco di Senna Comasco e arbitro d’eccezione per il lancio della palla nel cerchio centrale.

“Do il benvenuto ai partner che sono qui oggi che si adoperano affinché lo sport sia inclusione: UPS Italia e Cisalfa Group. Ringrazio il Sindaco di Como Alessandro Rapinese e Polisportiva Senna con il presidente Patrizio Passeri e tutto il Direttivo. Sono contenta di essere qui, con voi, oggi. A Senna Comasco spesso parliamo di sport nell’accezione più sociale, da anni Polisportivasenna ospita tornei regionali e nazionali, offrendo opportunità di crescita e confronto su sport, disabilità e inclusione. L’Amministrazione comunale che rappresento è onorata che il territorio ospiti, ancora una volta, un evento all’insegna di questi valori con i dipendenti di alcune delle realtà che li sostengono e con gli atleti di Special Olympics Italia. Lo sport promuove la crescita e la valorizzazione individuale nei processi di inclusione sociale e culturale attraverso la pratica fisica e sportiva che sia “per tutti” e “di ciascuno”.

A seguire l'intervento di Alessandro Rapinese, sindaco di Como:

“Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa sportiva a favore dell’inclusione, promossa da UPS Italia e Cisalfa Group a supporto di Special Olympics. Da sempre lo Sport aiuta a combattere i pregiudizi e a promuovere il benessere mentale e fisico”.

La soddisfazione per l'evento

L’evento ha visto la partecipazione di Marzia Picciano, Public Affairs Manager di UPS Italia, Federico Filippa, Corporate and Internal Communication Director di Cisalfa Group e Carlo D’Amico, Responsabile Marketing & Fundraising Special Olympics Italia in rappresentanza dell’Organizzazione.

“Quella di oggi è un'iniziativa che riflette il nostro impegno a sostenere la diversità, l'inclusione e la comunità locale. Attraverso la nostra partnership con Special Olympics, miriamo a creare un ambiente dove tutti possano sentirsi valorizzati e supportati nella propria unicità, non solo nello sport ma anche nella vita quotidiana. Il coinvolgimento dei nostri dipendenti e delle loro famiglie in questo evento è un'ulteriore testimonianza del nostro desiderio di costruire una società più

inclusiva e solidale”, commenta Marzia Picciano, Public Affairs Manager di UPS Italia. “Siamo entusiasti di partecipare per la prima volta a questo evento che rappresenta un'opportunità concreta per promuovere valori fondamentali come la diversità e l'inclusione. In Cisalfa Group, crediamo fermamente che lo sport sia uno strumento potente per abbattere barriere e costruire una forte unione tra le persone. Collaborare con Special Olympics Italia e UPS Italia, in questa occasione, ci ha permesso di sostenere un messaggio di unione e rispetto, evidenziando quanto sia importante celebrare le capacità e il talento di ogni individuo, al di là delle differenze. Vedere i nostri dipendenti giocare fianco a fianco con gli atleti di Special Olympics Italia, condividendo la passione per il basket, è un esempio tangibile di come lo sport possa avvicinare le persone e contribuire a creare una società più inclusiva”, ha affermato Federico Filippa, Corporate and Internal Communication Director di Cisalfa Group.

“Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco Partner come UPS Italia e Cisalfa Group che, con grande fiducia e passione, si mettono in gioco promuovendo lo Sport Unificato di Special Olympics. Gli atleti sono un'inesauribile fonte d'ispirazione: fare squadra è un'opportunità per rendere la nostra società più accogliente e inclusiva”, aggiunge Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale di Special Olympics Italia.

La giornata rientra nella partnership europea tra The UPS Foundation e Special Olympics Europe Eurasia iniziata nell’aprile del 2021. La collaborazione coinvolge sempre più dipendenti UPS, oltre 50.000 nella regione, impegnati a promuovere comunità più giuste, sicure e inclusive attraverso lo sport, valorizzando l’unicità di ogni individuo, oltre ogni pregiudizio. Tra le precedenti iniziative che hanno visto UPS e Special Olympics Italia uniti per sensibilizzare il pubblico sulla diversità, la visita presso la sede UPS di Como di Stefano Meda, atleta di Special Olympics e nuotatore di alto livello del team Corona Ferrea di Monza e, sempre in Lombardia, il mini torneo di basket a squadre unificate nell’ottobre 2022, il calcetto durante la European Football Week 2023 e la Staffetta Milano Marathon, a sostegno del Team Italia per gli Special Olympics World Summer Games di Berlino 2023, tutti organizzati a Milano. Per promuovere ulteriormente questi valori, lo scorso marzo UPS ha supportato inoltre la XXXV edizione dei Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics, Test Event 2024 per i Giochi Invernali Mondiali di