L’Inter amplia e potenzia il suo storico Training Center

L’Inter e il suo Training Center appianese
Focus sulle esigenze della prima squadra e dell’Under 23. Ecco come cambia l’Inter Training Center. Lo ha annunciato la società nerazzurra sui propri canali ufficiali: “FC Internazionale Milano prosegue nel percorso di sviluppo delle proprie infrastrutture, con interventi che coinvolgono in particolare i centri di allenamento, con l’obiettivo di creare ambienti sempre più moderni, funzionali e orientati alla performance. L’ingente investimento stanziato dalla Società comprende un insieme articolato di progetti già avviati o in fase di realizzazione, destinati a incidere in modo significativo sull’evoluzione delle strutture del Club. All’interno di questo piano, un ruolo centrale è rappresentato dall’Inter Training Center in memoria di Angelo Moratti, ad Appiano Gentile, al centro di un importante intervento di sviluppo e ampliamento, che porterà la struttura ad accogliere anche la squadra U23. Un’evoluzione che ridefinisce il centro come un ecosistema integrato, pensato per accompagnare ogni fase del percorso sportivo, dalla formazione alla massima espressione della performance”.
Il piano di sviluppo
L’attenzione ai giovani
La Future House metterà in evidenza l’importanza dell’Under 23. Previsti un campo dedicato, una tribuna coperta da 150 posti e facilities per i giocatori e lo staff con una disponibilità di 600 metri quadrati, più una palestra da 200 metri quadrati e una hospitality lounge da 150 metri quadrati. Il centro sportivo sarà fruibile alla squadra Under 23 dalla stagione agonistica 2027-28.