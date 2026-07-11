Lions, Barattieri eletto nuovo presidente

“Ci sono tanti progetti in cantiere, vorrei puntare sullo sport e sull’inclusività”. Sono passati solo pochi giorni dalla sua nomina ma il nuovo presidente del Lions Club Appiano Gentile si è già rimboccato le maniche insieme a tutto il gruppo di soci.

Lions Club, cambio ai vertici

Pietro Barattieri è subentrato, dal primo luglio, ad Anna Gallina. Il passaggio della charter, ovvero la carta costitutiva, avverrà a settembre ma, formalmente, il cambio ai vertici è ufficiale. “Riconfermeremo i service attivi – spiega Barattieri – ma l’idea è di portarne di nuovi: penso al tema dello sport e dell’inclusività magari con un torneo di padel”. Insomma, il Lions Club Appiano Gentile non si ferma mai.

Un anno di progetti

“E’ stata un’annata ricca di soddisfazioni – conferma Gallina, past president – Abbiamo portato avanti il progetto contro la violenza di genere coinvolgendo le farmacie del territorio, diventate “sentinelle” capaci di intercettare situazioni critiche». Bene anche la donazione alla Fondazione Lions, pari a 5.000 dollari. «Abbiamo inoltre conferito tre Melvin Jones – prosegue Gallina – e portato avanti le iniziative sulla sicurezza stradale con il Pessina e il Progetto Martina”. Non solo anche lo zaino sospeso, un partecipato concerto d’organo e una proficua collaborazione con la Caritas.