"Un poster per la pace": al "Lions Day" premiati i ragazzi delle medie

Ad Appiano Gentile, durante il "Lions Day", tante persone riunite per la premiazione del progetto "Un poster per la pace".

Premiati i ragazzi di terza media al "Lions Day"

Pace senza limiti ma anche sensibilizzazione, amicizia e condivisione. Questo è ciò che ha caratterizzato il "Lions Day" che, domenica 13 aprile, il club di Appiano ha saputo valorizzare al meglio. Nonostante il tempo non fosse dei migliori, una cinquantina di persone, tra insegnanti e studenti, hanno partecipato alla cerimonia finale del progetto, curato dalla socia Alessandra Suffiotti e rivolto ai ragazzi di terza media. Sono stati premiati, per i loro disegni, Matilde Benzoni (primo posto), Brian Rubino (secondo posto), Sofia Garbagnati (terzo posto), e Leonardo Seidita (premio speciale). "E’ andata molto bene - interviene il presidente Francesco Gallo - Abbiamo già scelto il tema del prossimo anno che sarà “Uniti come una cosa sola”. Bene anche lo screening della glicemia con più di 50 persone che hanno partecipato. Insomma siamo soddisfatti e ringraziamo per la partecipazione le professoresse e anche il sindaco Fabrizio Rusconi". Presenti anche dozzina di soci Lions, per omaggiare una mattinata piacevole e gratificante.