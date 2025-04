"Lions Day", gli studenti disegnano la pace

Parlare di pace. Sensibilizzare la cittadinanza. Discuterne e viverla. Tra le sfumature di giallo del "Lions Day", manifestazione organizzata, per quanto riguarda Appiano Gentile, dal locale club presieduto da Francesco Gallo, il fulcro centrale saranno i pensieri dei ragazzi di terza media. Tradotti in decine di disegni che verranno esposti in piazza Libertà nella giornata di domani, domenica 13 aprile. Non solo, saranno premiati anche i tre migliori: in dono, card per l’acquisto di libri.

Una festa tutti insieme

"Insieme a noi ci saranno anche gli amici di “Ultra Di” - spiega Gallo - C’è un bel rapporto e abbiamo collaborato per la realizzazione del campetto di basket nella loro sede e ci stiamo adoperando per sostenerli nella creazione degli spogliatoi". Non solo, durante il "Lions Day", oltre al concorso "Un Poster per la Pace", il club metterà al centro un altro dei principali service Lions, ovvero la lotta al diabete. "A partire dalle 10 sarà possibile, senza prenotazione, eseguire la misurazione della glicemia: in questo modo è possibile prevenire la malattia". C’è poi un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, come ben spiega il vicepresidente Anna Gallina: "Vogliamo farci conoscere, anche perché il “Lions Club” si è dato come missione di raggiungere quota 1.500.000 associati in tutto il mondo. Domenica sarà possibile iscriversi. E’ importante esserci, così come è importante il coinvolgimento. I venti di guerra colpiscono in tutto il mondo e un progetto come “Un Poster per la Pace” assume anche più valore: si deve partire dalle nuove generazioni".

Tanti progetti in cantiere

Un anno importante per il "Lions Club Appiano Gentile" che, in qualche modo proprio domani aprirà il suo 2025, seppure non sono mancate altre iniziative nei mesi scorsi. "Abbiamo un cantiere un progetto contro la violenza sulle donne in cui le farmacie del territorio potranno diventare dei punti cui chiedere aiuto in caso di violenza. Stiamo approntando l’iniziativa che ha già avuto il patrocinio del Comune di Appiano Gentile, del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese e dell’ufficio della consigliera di Parità".