Luminarie spente, il gesto dedicato a Roberto e Graziella

Lunedì 22 dicembre, luminarie spente a Uggiate con Ronago: il gesto dedicato a Roberto Bianchi e Graziella Botta, marito e moglie scomparsi tragicamente.

Nella serata di ieri, a Uggiate, le luminarie natalizie erano spente. Un gesto che il sindaco Ermes Tettamanti ha chiesto di compiere ai propri concittadini, commercianti, negozianti. Un gesto – in un periodo di festa – dedicato alla drammatica scomparsa della coppia, marito e moglie, trovata senza vita nella serata di sabato 20 dicembre in casa. Allo stesso modo, anche il brindisi di Natale organizzato dall’Amministrazione comunale e rivolto alle associazioni del paese ha ricordato Roberto e Graziella. “Siamo tutti scioccati – il primo cittadino Tettamanti – Ho sentito le voci in paese: Roberto e Graziella erano conosciuti molto bene e la loro scomparsa è stato provante per tutti. Abbiamo dato un piccolo segno con lo spegnimento delle luminarie e ho visto che tanti privati le hanno spente. Rimane un po’ di amarezza, sarà un Natale un po’ più triste”.

Uno spazio dedicato alle associazioni

Roberto e Graziella sono stati attivi per diversi anni nella parrocchia del paese, quale serata migliore per ricordarli. Hanno fatto parte del tessuto sociale della comunità, di cui le associazioni sono colonne portanti: “La serata abbiamo deciso di svolgerla nella nuova Sala consiliare del Comune – continua il sindaco – Possiamo definirla un’inaugurazione dello spazio usufruibile anche per congressi e manifestazioni. Associazioni, sappiate che al piano terra ci sarà uno spazio disponibile anche per voi, per riunioni o ritrovi. Tanti auguri a tutti”.