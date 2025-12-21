Coppia trovata senza vita in casa, erano marito e moglie attivi nella comunità

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità di Uggiate con Ronago: una coppia, marito e moglie, è stata trovata senza vita in casa.

Giallo a Uggiate: coppia trovata senza vita

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 18 di ieri, sabato 20 dicembre: coppia trovata morta nella propria abitazione. Marito e moglie, Roberto Bianchi, classe 1947, e Graziella Botta, classe 1948, sono stati trovati senza vita dal figlio dell’uomo, avuto da un precedente matrimonio. Anche il cane sarebbe stato trovato morto. Una comunità sotto shock. Roberto e Graziella, in passato, sono stati attivi anche nella parrocchia del paese. Il sindaco Ermes Tettamanti si è rivolto così ai propri concittadini: “Non si può restare indifferenti di fronte a ciò che è successo nella nostra comunità. La scomparsa di due vite, marito e moglie, ha aperto una ferita profonda che tocca l’animo di tutti. E’ un dolore immenso, che scuote le coscienze e lascia senza parole. Davanti a quanto accaduto siamo costernati, increduli, impotenti e forse dovremmo tutti tornare a farci qualche domanda circa il frequentemente decantato “benessere” in cui troppo spesso vogliamo far credere di vivere. Spesso, tragedie di questo genere mettono fine a drammi interiori, a tormenti che non riusciamo a cogliere in chi ci sta vicino. Tormenti rispetto ai quali nessuno di noi è infrangibile. Roberto, con il suo cagnolino, lo si incontrava tutti i giorni in paese e pareva la persona più serena della terra, una battuta con tutti e sempre il sorriso. Eppure chissà, dentro di sé, cosa stava vivendo. Adesso è solo il momento del silenzio e della preghiera. Il dolore non riguarda soltanto chi ne è stato colpito direttamente, ma questo è il dolore di tutta la nostra comunità”. Il primo cittadino invita tutta la cittadinanza a spegnere le luminarie nella giornata di domani, lunedì 22 dicembre, come segno della comunità.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, condotte dai Carabinieri e dal pubblico ministero Simone Pizzotti. L’ipotesi più accreditata è quella di un omicidio-suicidio, ma sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso della coppia.