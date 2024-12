Magia natalizia in Rsa con il teatrodanza

Ieri, martedì 17 dicembre, la magia del teatrodanza ha fatto visita agli ospiti della RSA di Villa San Benedetto Menni di Albese con Cassano grazie alla performance degli utenti della Cooperativa Sociale II Sorriso di Cernobbio. E' stato messo in scena uno spettacolo sulla disabilità che, in passato, ha già trovato spazio in molte scuole superiori del comasco. L'arte di gesti non detti, dei movimenti muti, degli sguardi profondi, del bisogno di essere guardati, di essere visti e di sentirsi vivi ha dato nuovo significato alla fragilità delle persone presenti trasformandole in artisti e spettatori.

Uno spettacolo che ha già incantato tante scuole del Comasco

Guidati dall'educatrice Marina Girola, impegnata in entrambe le realtà di terzo settore, i ragazzi de II Sorriso hanno messo in scena lo spettacolo "Il circo fragile" nato da un percorso di teatrodanza dove ciascuno, attraverso il suo personaggio incantato, è capace di parlare ai sentimenti con l'ironia che cura.

"In un mondo che ci vuole forti e invincibili, noi ci presentiamo nudi e veri, danziamo gli sguardi, le lacrime, i sorrisi e il coraggio di essere noi stessi...meravigliosamente vivi!". Questo è il messaggio che gli artisti hanno voluto trasparisse e di questo hanno fatto tesoro gli ospiti della RSA che li hanno accolti nella loro Casa per un pomeriggio diverso dal consueto. Questo incontro ha rappresentato un'altra esperienza di apertura al territorio e di accoglienza di realtà che, come Villa San Benedetto Menni, hanno fatto propria l'attenzione alla persona nel suo insieme. E' anche questo un modo per vivere l'Ospitalità Integrale predicata da San Benedetto Menni, Fondatore delle Suore Ospedaliere.