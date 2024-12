Lariofiere si trasforma: da sabato diventa "Il parco di Natale"

Accanto ai grandi classici della tradizione natalizia, come la Casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la giostra dei bambini, i presepi, il mercatino di Natale con proposte artigianali e idee regalo, ci saranno spazi immersivi, spettacoli di luce, alberi parlanti, giochi gonfiabili, attività laboratoriali e animazioni artistiche e musicali

Si accende la magia delle feste

Da sabato, 21 dicembre, e fino a lunedì 6 gennaio, Lariofiere di Erba si trasforma ne "Il parco di Natale": un luogo a tema dedicato al Natale e ai suoi racconti più belli. Una proposta pensata per celebrare il periodo più magico dell’anno, con attrazioni che promettono di regalare emozioni e momenti di gioia per bambini e adulti di tutte le età. Sarà un'unione tra divertimento e importanza di creare un luogo inclusivo, dove tutti abbiano la possibilità di vivere lo spirito autentico delle feste. Ogni dettaglio valorizzerà la tradizione, con uno sguardo però rivolto alla contemporaneità.

Non mancheranno le novità dopo la prima edizione dello scorso anno

Ci saranno i grandi classici del Natale, come già proposti lo scorso anno nel corso della prima edizione, ma Lariofiere ospiterà una novità: la fabbrica di cioccolato.

Si tratterà di uno spazio a tema per vivere un’esperienza sensoriale, con laboratori per adulti e bambini oltre a degustazioni di cioccolato dall’Italia e dal mondo. Una selezione di referenze di altissima qualità con produzioni ricercate, per un’offerta valoriale unica nel suo genere.

Tra i laboratori per adulti di particolare interesse l’abbinamento cioccolato con vino, rhum, sakè, in cui si esplora come il cioccolato possa esaltare e fondersi sapientemente ai vari accompagnamenti, e un affondo sulle tecniche di degustazione.

Per i bambini la proposta di un’esperienza immersiva che coinvolge la manualità, il gusto, l’olfatto e la vista: dalla creazione delle tavolette e dei dolci di cioccolato all’utilizzo del cioccolato per la creazione di opera d’arte, alla scoperta della scienza nel cioccolato.

E' un'occasione di intrattenimento ludico al coperto

"Da diverso tempo stiamo lavorando per impiegare la struttura il maggior numero di giorni l’anno, in modo da rendere, dal punto di vista economico e gestionale, più efficiente e produttiva l’intera attività - spiega il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati - L’offerta del Parco di Natale rappresenta un’occasione di intrattenimento ludico al coperto e con la possibilità di accedere a tutte le animazioni per il tempo che il visitatore desidera. Con la prima edizione dello scorso anno abbiamo registrato un notevole gradimento da parte del pubblico e per la nuova edizione abbiamo un’importante sinergia con il Consorzio Como Turistica riguardante l’aspetto divulgativo e promozionale dell’evento e soprattutto un contributo in termini di attrazione con l’installazione di un prodotto immersivo del brand Città dei Balocchi".

Ci saranno anche gli alberi parlanti

"Siamo soddisfatti per la nuova collaborazione con Fondazione Lariofiere, volta a sottolineare la forte determinazione nel proseguire in una direzione congiunta di stretta collaborazione per le future edizioni. In particolare la scelta di portare quest’anno al Parco di Natale gli alberi parlanti, un’attrazione emblematica legata alla natura, già sperimentata con successo a Città dei Balocchi - commenta Daniele Brunati, presidente del Consorzio Como Turistica - Il pubblico si troverà davanti a quattro grandi tronchi che prenderanno vita trasformandosi in voci narranti e cantanti, per vivere l’emozione di ascoltare storie natalizie e cantare con loro".

Tantissime altre proposte per i visitatori, grandi e piccini

Per quanto riguarda le animazioni cisarà un importante intrattenimento musicale con dediche, balli, giochi e quiz.

E poi laboratori artistici legati a sviluppare la creatività e la manualità e variegate proposte all’insegna della bellezza, con trucchi a tema e Beauty spa per bambini e trucco glitter per adulti.

Non mancheranno gli spettacoli e i giochi di magia comica, i giochi da tavolo, i videogiochi e le console, il calcetto e molte altre animazioni.

Tutte le attrazioni sono disponibili senza limite di tempo nell’arco della programmazione oraria giornaliera.

Il Parco di Natale è, inoltre, un luogo ideale per festeggiare ricorrenze e organizzare momenti conviviali prenotando aperitivi e merende.

La proposta culturale riguarderà un’esposizione digitale dedicata alla "Natività" di Federico Barocci, capolavoro del tardo Rinascimento, custodito presso il Museo del Prado di Madrid.