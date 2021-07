Maltempo a Cantù spunta un materassino e la frazione si trasforma in "Vighizzolo beach"

Una trovata decisamente goliardica in risposta al maltempo che ieri, giovedì 8 luglio 2021, ha interessato la zona del Canturino con un violento acquazzone e qualche danno.

Maltempo a Cantù la frazione si trasforma in "Vighizzolo beach"

Siamo a Vighizzolo, frazione di Cantù. L'acqua, nel tardo pomeriggio, ha letteralmente invaso via Toti andando a formare uno strato di alcuni centimetri. Un problema che qualcuno ha preso sul ridere, mettendo in pratica una pazza idea: perché non armarsi di costume e materassino, figendo di essere al mare? Nel video il protagonista si vede adagiarsi comodamente sul materassino, poi, sdraiato, prova a "godersi" il panorama. E dagli spettatori arriva anche il nuovo nome per la frazione: "Vighizzolo beach".

(Video da Facebook)