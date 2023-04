Lo scorso fine settimana a Tezze sul Brenta si è tenuto il 24esimo campionato nazionale di corsa campestre del CSI, competizione che ha visto protagonisti anche i nostri atleti lariani con la vittoria di Martina Ragni, i podi di Manuel Molteni e Mattia Basso e i prestigiosi piazzamenti di Massimiliano De Bernardi e Samuele Mouloud.

Martina Ragni è campionessa nazionale di corsa campestre

Al calore della giornata soleggiata si è mescolato un arcobaleno di colori, quelli delle migliaia di tute indossate dai finalisti e quelli dei gazebo sparsi lungo il percorso del Parco dell’Amicizia, proprio il sentimento che ha pervaso l’intera manifestazione. Duemila atleti non sono andati sul podio, ma hanno dato tutto e reso unica questa pagina di sport ciessina, grazie anche al prezioso contributo ed impegno delle centinaia di volontari messi in campo dalla società di casa.

Il Campionato Nazionale di Cross CSI, patrocinato dalla regione Veneto e dal comune di Tezze sul Brenta, nella giornata di sabato 1 aprile ha laureato i suoi nuovi 14 campioni e le sue 13 campionesse nazionali. Sul podio anche i runner lariani. Prestazione superlativa per Martina Ragni (Atletica Alto Lario) che, anche a livello nazionale, sbaraglia la concorrenza laureandosi campionessa nazionale per la categoria Ragazze. Per gli "Amatori A" non deludono le aspettative Manuel Molteni (GS Villa Guardia) e Massimiliano De Bernardi (Atletica Alto Lario) che si aggiudicano rispettivamente il secondo ed il quarto posto. Per la categoria Ragazzi è Mattia Basso (ASD Lieto Colle) a salire sul terzo gradino del podio, mentre Samuele Mouloud (Polisportiva Colverde) è quarto per la categoria "Esordienti I° anno".

Per il quarto anno consecutivo, meritatamente, si conferma leader la corazzata della Valsassina del Cortenova Lecco. Vittoria al fotofinish quest’anno per i lecchesi; soli 5 i punti di distanza infatti dalla trentina 5 Stelle Seregnano; terza la vicentina Dueville.

Dopo la Messa vespertina con le Palme benedette dall’assistente ecclesiastico nazionale del CSI, don Alessio Albertini, il campionato, come di consueto, ha vissuto il suo epilogo con lo Staffettone delle Regioni. In 5 chiamati o chiamate a dare il meglio per la società, per il comitato o per la propria regione. Tifo accesissimo e ben 185 le formazioni al traguardo nel centro cittadino di Tezze sul Brenta. Lisa Pagani (ASD Lieto Colle) si guadagna il quinto posto nella Staffetta Assoluta Femminile correndo al fianco delle atlete del CSC Cortenova. Seste invece Giada Feloi e Camilla Bianchi (Atletica Alto Lario) che hanno corso la staffetta insieme alle amiche del GP Santi Nuova Olonio.