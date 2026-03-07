Migrazione dei rospi, record di salvataggi ad Appiano Gentile

Migrazione di rane, rospi e tritoni: record di salvataggi nella zona della Cascina Fornace, ad Appiano Gentile.

Migrazione dei rospi, volontari in azione per il salvataggio

La sinergia tra volontari – 16 in totale tra Gev e gruppo civico – Amministrazione comunale e Parco Pineta si è rivelata vincente. A partire dal 14 febbraio a oggi, infatti, sono stati aiutati ben 2.310 anfibi. Andando più nel dettaglio, 1.947 rospi, 318 rane, 37 tritoni crestati, sette tritoni punteggiati e una salamandra. I volontari, tutti i giorni (proseguiranno ancora per una decina di giorni circa, quando finirà il periodo migratorio), operano dalle 18 alle 21.30 circa. “Abbiamo posizionato delle apposite strisce di tessuto a lato della strada che porta al golf – spiega Daniela Amodeo, 66 anni, medico veterinario e volontaria – In questo modo, gli anfibi provenienti dal bosco che si recano allo stagno per deporre le uova vengono fermati prima che raggiungano la via. Poi, passiamo noi con dei secchi e li portiamo dall’altra parte della strada. In questo modo, evitiamo che finiscano sotto le vetture in transito”. Perché il problema principale sono proprio gli automobilisti che transitano a velocità sostenuta, incuranti dei cartelli di avviso posizionati dagli operatori.

Collaborazione col Comune

“Grazie all’interessamento del sindaco Fabrizio Rusconi, che ringrazio, abbiamo potuto mettere altri cartelli, segnalati anche da alcune luci. Ha aiutato molto nel compito che stiamo svolgendo – prosegue Amodeo – Da una trentina d’anni cerchiamo di preservare questi animali: si tratta del gruppo di animali vertebrati più minacciati al mondo e sono una risorsa per tutto l’ecosistema”.

Gli anfibi vivono nel bosco e nei prati e, tendenzialmente, da fine febbraio a fine marzo, migrano verso uno specchio d’acqua, come può essere uno stagno, per deporre le uova. “E’ il momento più critico, soprattutto, se di mezzo c’è una strada. Dopo aver deposto le uova, tornano nel bosco ma il tragitto inverso è dilazionato nel tempo e, quindi, è molto meno problematico”.