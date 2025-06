Monsignor Erminio Villa lascia, al suo posto don Marco Crippa

Monsignor Erminio Villa lasica la comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo di Appiano Gentile, Veniano e Oltrona di San Mamette.

Monsignor Erminio Villa lascia il posto

Con spirito di fiducia e gratitudine, la comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo si prepara a vivere un importante momento di passaggio. L’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha disposto un avvicendamento alla guida della comunità: monsignor Erminio Villa, attuale responsabile, sarà chiamato a un nuovo incarico nel decanato di Melzo, mentre don Marco Crippa, sacerdote di lunga esperienza e attualmente padre spirituale del seminario di Venegono, ne assumerà la responsabilità pastorale a partire dal prossimo settembre.

Il messaggio del vicario episcopale

Il messaggio di don Franco Gallivanone, segretario episcopale di zona: "L’arcivescovo mons. Mario Delpini ha chiesto a mons. Erminio Villa, a partire dal prossimo settembre, di assumere un importante ministero a livello decanale nel Decanato di Melzo. Risiederà a Melzo presso la comunità pastorale San Francesco. Ha chiesto a don Marco Crippa, nato a Desio (MB) nel 1965, ordinato sacerdote nel 1990, Padre spirituale del seminario di Venegono Inferiore, di diventare, a partire dal prossimo settembre, Responsabile della comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo di Appiano Gentile, Oltrona di San Mamette e Veniano. L’arcivescovo mi invita a ringraziare mons. Erminio Villa e don Marco Crippa per il prezioso servizio svolto in questi anni e per la loro disponibilità a lasciare comunità in cui sono ben inseriti con relazioni molto preziose e a disporsi con prontezza a servire la Chiesa in altri contesti. Mi invita anche a chiedere ai fedeli identica disponibilità nell’accompagnare i due presbiteri in questo delicato passaggio. Invio a tutti il mio più cordiale saluto e la mia benedizione".

Monsignor Erminio lascerà l'incarico a partire dal mese di settembre.