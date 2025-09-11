Montagna di rifiuti gettati in località Baragiola, colpevole sanzionato

Montagna di rifiuti gettati in località Baragiola a Lurate Caccivio, colpevole identificato e sanzionato.

Rifiuti abbandonati, sanzionato il colpevole

Nei giorni scorsi era stata portata all’attenzione della cittadinanza la grave vicenda di un grave e importante sversamento di rifiuti in una delle zone più naturali e belle del nostro Comune, in località Baragiola. Oltre 2.400 chilogrammi di rifiuti erano stati riversati in un’area privata, compromettendo non solo il decoro, ma anche la sicurezza ambientale.

La dichiarazione del sindaco

“In quella circostanza, insieme al collega Sindaco di Olgiate Comasco, avevamo denunciato pubblicamente la gravità del fatto, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo di bonifica – sottolinea il primo cittadino Serena Arrighi – Come Amministrazione, avevo inoltre provveduto a firmare un’ordinanza sindacale per la rimozione dei rifiuti e la messa in sicurezza dell’area. Rimozione effettuata dal privato proprietario, anch’egli vittima di questo grave illecito”.

La scolta nelle indagini

“Oggi, con grande soddisfazione, posso comunicare che le indagini svolte dal Comando di Polizia locale di Lurate Caccivio e Villa Guardia guidate dal comandante di Lurate Caccivio, commissario capo Luigi Rota, hanno portato a un risultato importante. Non fermandosi ai primi accertamenti – che sembravano ricondurre la responsabilità a una cittadina di Monza – il Comandante ha proseguito con un lavoro capillare, riuscendo a risalire al vero responsabile (la donna aveva dato a quest’ultimo gli oggetti contenuti nella sua cantina per lo smaltimento): un cittadino residente ad Olgiate Comasco. La persona individuata è stata sanzionata e gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria per l’accertamento dei reati di competenza”.

I ringraziamenti

“Ritengo doveroso ringraziare il collega sindaco Simone Moretti per la collaborazione istituzionale e per l’attenzione condivisa verso la tutela del nostro territorio, ma soprattutto esprimere il mio personale plauso e quello di tutta l’Amministrazione comunale alla Polizia locale e al comandante Luigi Rota, per la professionalità e la determinazione dimostrate in questa vicenda. Si tratta di un risultato che dimostra come l’impegno costante e le indagini approfondite possano portare a individuare i veri responsabili, restituendo giustizia al territorio e alle nostre comunità”.