“Mostra zootecnica”, la tradizione vince

Obiettivo raggiunto, la tradizione e il mondo contadino risplendono grazie alla “Mostra zootecnica” di Appiano Gentile.

“Mostra zootecnica”, un successo

La manifestazione, organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il gruppo Appiano, Agricoltura, Ambiente, sabato 11 e domenica 12 aprile, è stata particolarmente apprezzata: sono state migliaia le persone che hanno affollato, nei vari momenti, il parco di Villa Rosnati per assistere alle attività proposte o pranzare in compagnia. “Affluenza numerosa nonostante il meteo di domenica non sia stato eccezionale – spiega Giorgio Ortelli, consigliere Pro loco e referente di Appiano, Agricoltura, Ambiente – Nella prima giornata abbiamo avuto più visitatori rispetto lo scorso anno e questo è stato positivo. Siamo soddisfatti perché le persone ci stanno supportando da ormai 14 anni, ovvero da quando ci siamo rimboccati le maniche per dare vita alla Mostra zootecnica”.

Volontari in prima linea

D’altra parte, i volontari hanno sempre puntato a offrire iniziative in grado di affondare le radici nel mondo contadino. E anche per l’edizione dello scorso week-end il programma è stato ricco di spunti: pet therapy (Asinami), indovina il peso del carro a legna, battitura del ferro, battesimo della sella, “Oltre le redini: l’ascolto che diventa dialogo”, lezione di apididattica con i ragazzi di Bee Kind, intaglio del legno, scambio di semi e laboratorio di uncinetto per adulti insieme a InRegalo, laboratorio per bambini “Seminiamo il Fagiolo Magico”. Tutto merito, ovviamente, anche dei 38 espositori coinvolti. Per non parlare della trentina di animali presenti: mucche, capre, conigli, pecore e, ovviamente gli immancabili cavalli e asini. Numerose anche le aziende agricole: “Zio Batista”, “Western Ranch”, “Rusconi Tomaso”, “Il Campo”, “Paolo Uboldi”, “La Pineta”, “Setola”, “Ca Tenaia” e “Lumaga”.

“Grazie di cuore”

“Ci tengo a ringraziare chi si è dato da fare e senza il gruppo di agricoltori non sarebbe mai stato possibile arrivare a questo risultato. Grazie anche le Forze dell’ordine: l’esibizione del Nucleo cinofilo dei Carabinieri ha riscosso grande successo”. Un occhio di riguardo, infine, anche per i più piccoli: bambini coinvolti in numerosi laboratori. “Ci metteremo al lavoro nei prossimi mesi per l’edizione 2027: contiamo di portare qualche novità nel programma”.