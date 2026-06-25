Movida in piazza, bar chiusi a mezzanotte e divieto di alcolici su aree pubbliche dalle 19 alle 6

Una pattuglia dei Carabinieri fissa in piazza Libertà, ad Appiano Gentile, locali chiusi a mezzanotte e divieto di vendere e consumare alcolici in bottiglia, su suolo pubblico dalle 19 alle 6.

Pugno di ferro contro la movida

Giro di vite del sindaco Fabrizio Rusconi a seguito dell’episodio di sangue avvenuto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno. Poco dopo l’una, in via Grilloni, un uomo di 46 anni, residente a Guanzate, ha accoltellato un ventunenne di Appiano Gentile. Futili i motivi, stando a quanto è stato possibile ricostruire: il guanzatese, infatti, avrebbe iniziato a questionare per la presenza del cane del ragazzo all’interno di un bar di piazza Libertà. Il diverbio si sarebbe poi spostato in strada. Infine, il fendente alla spalla con un coltello da cucina che l’uomo aveva con sé. Il 21enne, nel tentativo di difendersi, sarebbe stato colpito anche al polso. Dopodiché, la vittima si è trascinata fino in piazza Libertà per chiedere aiuto. Immediato l’intervento dei soccorsi: due ambulanze, un’automedica e anche l’elisoccorso, atterrato poco distante dalla casa di riposo Bellaria. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. L’accoltellatore è fuggito: identificato dai Carabinieri è stato denunciato.

L’ordinanza

“Un caso isolato – esordisce il primo cittadino – Questo, però, non deve farci chiudere gli occhi, anzi… dispiace molto per l’accaduto e già nei giorni successivi ho avuto modo di interfacciarmi con i Carabinieri e con il prefetto». D’altra parte, piazza Libertà, soprattutto in periodo primaverile ed estivo, è diventata un punto di ritrovo importante. “Allo stesso modo, ho parlato con i titolari di quasi tutte le attività prima di prendere qualsiasi decisione (sono presenti tre bar e due ristoranti, Ndr) e ho trovato sostanziale convergenza di idee. In poche parole, verrà emessa un’ordinanza che imporrà la chiusura dei locali a mezzanotte. Mi auguro che questa decisione possa limitare comportamenti scorretti”. Non solo, l’ordinanza vieta anche la vendita e il consumo di bevande alcoliche, in bottiglie di vetro e sul suolo pubblico, dalle 19 alle 6. Il provvedimento è valido da domani, venerdì 26 giugno al 26 luglio.