"Movimento Pensionati Appianesi", quarant’anni di impegno sociale

Quarant’anni di impegno nel sociale per ilo "Movimento Pensionati Appianesi" di Appiano Gentile.

Di acqua sotto i ponti, da quel lontano 14 ottobre 2024, ne è passata. Ma oggi come allora, lo spirito del "Movimento Pensionati Appianesi" è rimasto intatto. Certo, le sfide superate sono state tante, così come i momenti più difficoltosi ma, nonostante questo, il Consiglio direttivo e l’ottantina di soci continuano a portare avanti l’impegno dei fondatori. Il sogno di Giovanni Tettamanti (primo presidente), Battista Ferrario, Mario Lamperti, Eugenio Ferrario, Giuseppe Bottinelli, Antonietta Ciapponi, Pierina Gini, Maria Leoni, Angelina Luraschi, Giuliano Piatti e Pietro Villa è più vivo che mai.

"Sin dalla fondazione abbiamo la nostra sede, in comodato d’uso, nei locali messi a disposizione dalla parrocchia, in via don Gerla - esordisce la tesoriera Carmen Caspani - Siamo aperti dal martedì alla domenica, sia la mattina che il pomeriggio".

Tante le iniziative svolte, a partire dall’immancabile burraco del mercoledì pomeriggio, introdotto più di cinque anni fa e che riscuote ancora un grande successo, soprattutto tra le quote rosa del sodalizio. E poi, gli immancabili pranzi di agosto e dicembre in occasione delle due principali fiere organizzate ad Appiano Gentile.

"Quarant’anni sono tanti - aggiunge il vicepresidente Renato Zaffarini, da un ventennio all’interno del sodalizio - Cerchiamo sempre di introdurre nuovi progetti rimanendo fedeli a noi stessi. Sempre apprezzate anche le gite, come quella di settembre a Livigno, ormai una tradizione". Senza dimenticare l’ottima cucina in occasioni delle conviviali domenicali. "Continueremo lungo questa strada - prosegue il vicepresidente - e invitiamo al tesseramento: aprirà a partire dal mese di dicembre. Per festeggiare l’anniversario, invece, organizzeremo un aperitivo per domenica 10 novembre, a partire dalle 10".