Musica rock e buon cibo in piazza Libertà

Musica, buon cibo e divertimento assicurato ad Appiano Gentile.

Musica rock e buon cibo

Tutto pronto – o quasi – per la prima edizione di «Appiano rock ‘n’ food». L’evento si terrà venerdì 3 luglio a partire dalle 19, ovviamente in piazza Libertà. Alle 21 l’esibizione dei 7Grani ma, in realtà, l’evento comincerà due ore prima con l’apertura della cucina perché, non sarebbe nemmeno il caso di dirlo, a farla da padrone sarà lo street food: sciatt, pizzoccheri, bresaola della Valtellina più piatti d’autore e altre sfiziosità. Possibilità di assaggiare diversi tipi di birre artigianali. L’iniziativa è organizzata dal Comune.