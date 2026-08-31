Nasce “Il Gentile” il dolce che omaggia Appiano

Il “Gentile” celebra i cento anni di Appiano Gentile.

Nasce il “Gentile”, dolce speciale

Un dolce può raccontare la storia di un territorio. Il 30 settembre1926, con il regio decreto n. 1847 firmato da Vittorio Emanuele III, il Comune di Appiano venne autorizzato ad assumere la denominazione di Appiano Gentile, distinguendosi così dagli altri Comuni italiani che portavano lo stesso nome.

A cento anni da quella data, la Pasticceria Tarantola rende omaggio a questo anniversario con un dolce

che porta proprio quel nome: Il Gentile, un lievitato disponibile durante tutto l’anno.

La ricetta

La ricetta nasce dall’esperienza maturata con il panettone artigianale della pasticceria. Dalla richiesta di

molti clienti di poter gustare un lievitato essenziale, privo di canditi ma ricco di morbidezza, è nato un

impasto semplice, arricchito soltanto da gocce di cioccolato bianco che, sciogliendosi durante la cottura,

donano delicatezza ed equilibrio. Un dolce dal gusto garbato, proprio come suggerisce il suo nome, che

da semplice risposta ai desideri della clientela ha assunto, quasi naturalmente, un significato più profondo. Nell’anno del centenario di Appiano Gentile, Il Gentile diventa anche un omaggio al paese, alla sua storia e al legame che la famiglia Tarantola coltiva da generazioni con il territorio.

Evento aperto a tutta la cittadinanza

Per celebrare questa ricorrenza, mercoledì 30 settembre, negli spazi del Ristorante Tarantola, si terrà

un’iniziativa aperta alla cittadinanza. Il programma prevede l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata alla storia di Appiano Gentile, realizzata con materiali messi a disposizione da Sergio Galli, appassionato di storia appianese e prezioso collezionista di cartoline e immagini storiche del paese. Seguirà un breve concerto della Banda Musicale di Appiano Gentile e un momento conviviale durante il

quale sarà possibile degustare il Dolce Gentile in una Limited Edition alla frutta.

“Racconta un pezzo della nostra storia”

“Ogni paese custodisce la propria storia attraverso luoghi, persone e tradizioni – commenta Maria Rosa,

della famiglia Tarantola – Ci piaceva l’idea che anche un dolce potesse raccontare un pezzo della nostra.

Il Gentile è nato dall’ascolto dei nostri clienti, ma nel centenario di Appiano Gentile ha assunto un

significato ancora più profondo: diventare un piccolo simbolo di appartenenza e un invito a condividere

una ricorrenza che riguarda tutta la comunità”. Un anniversario che unisce memoria, gusto e partecipazione, trasformando una ricorrenza storica in una tradizione destinata a proseguire nel tempo