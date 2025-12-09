“Natale ad Appiano” con Confesercenti

“Natale ad Appiano” insieme a Confesercenti: appuntamento in piazza Libertà, ovviamente ad Appiano Gentile.

E’ già tempo di Natale

Domenica 14 dicembre è festa grande con il “Natale ad Appiano Gentile” in piazza della Libertà, organizzato da Confesercenti Como, con il patrocinio del Comune e il sostegno di Asf Autolinee, BCC Cantù, Eredi Bianchi Giuseppe ed Acinque.

Il programma

Dalle 8 alle 18 saranno presenti le bancarelle con tanti prodotti curiosi e la via dei Sapori regionali ed AppianoNatura con il mercatino del biologico e dell’artigianato. Dalle 10 alle 14 Babbo Natale distribuirà le caramelle e scatterà foto ricordo con i bambini. Alle 12 risottata per tutti offerta da Antica Salumeria Rusconi in collaborazione con la Pro loco di Appiano Gentile. Alle 15.30 panettone, pandoro e spumante offerti da Confesercenti.