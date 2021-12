Next Generation You a Lariofiere Matteo Salvini: "Elezioni a Como? Lasciamo lavorare il sindaco..."

A Erba

A Lariofiere il segretario della Lega ha parlato anche delle bollette di luce e gas.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, alle 14 ha preso il via "Next Generation You. Il ruolo dei giovani e dell’Unione Europea per la ripartenza post pandemica". Nel tardo pomeriggio è arrivato il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Salvini: "Più tagli sulle bollette di luce e gas, meno reddito di cittadinanza"

"Sono contento di quello che la Lega sta ottenendo al Governo in queste settimane, 8 miliardi di tagli di tassi per tutti, 300 milioni in più per il taglio delle bollette di luce e gas ma qui ci vuole più coraggio, cercheremo ulteriori soldi. Cercheremo in Parlamento la maggioranza per ulteriori soldi per tagliare soldi su luce e gas, rischia di essere un disastro per famiglie e imprese, magari togliendo un po' di soldi ai furbetti del reddito di cittadinanza".

"Elezioni a Como? Lasciamo lavorare il sindaco..."

Salvini è intervenuto anche sulle candidature per le elezioni nella città di Como, lasciando intendere la volontà di proseguire con Mario Landriscina. "C'è un sindaco civico che sta lavorando, lo lascerei tranquillo e lo farei continuare a lavorare. Senza presentare altri 18 candidati alternativi".

