Nozze di diamante per Giuseppa e Giuseppe

La lunga storia d’amore tra Giuseppa Massaro e Giuseppe Cipolla, che vivono a Novedrate, è nata negli anni Sessanta, in Sicilia.

Lei aveva quasi 14 anni, lui 24. Era la fine del 1963 quando Giuseppa e Giuseppe si sono conosciuti. E dal quel momento non si sono più lasciati.

Quello tra Giuseppa e Giuseppe è stato amore a prima vista:

"Lui era il figlio dei miei vicini di casa. Si erano trasferiti da poco. Sua mamma mi adorava e quando Giuseppe è tornato per le vacanze dalla Germania, dove lavorava, me lo hanno presentato. Ci siamo piaciuti immediatamente. E’ stato amore a prima vista. Non è stato uno di quei matrimoni combinati: ci siamo voluti e scelti".